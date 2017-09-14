О НАС

Всем известна фраза «кадры решают все», именно они двигают нашу жизнь вперед. Мы считаем, что это абсолютная истина, поэтому в нашей компании работают специалисты с высшим техническим образованием, проходившие обучение в самых престижных ВУЗах страны.

Мы не начинали с нуля. У каждого из нас был большой опыт за плечами в своей сфере деятельности: кто-то умел правильно выполнять расчеты и создавать чертежи, кто-то отлично знал технологию сварки металлов, а у кого-то просто золотые руки. Распределив задачи между собой, мы создали отличную и качественную компанию по изготовлению лестниц!