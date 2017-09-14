ЛЕСТНИЦЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА
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*-выгода достигается за счет собственного производства.
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Мы изготавливаем лестницы на металлическом каркасе под заказ следующих видов
Закрытый тип лестницы
от 60 000 р. о̶т̶ ̶7̶0̶ ̶0̶0̶0̶ ̶р̶.
Закрытым называют тип с полностью спрятанным, закрываемым отделкой каркасом.
Открытый тип лестницы на косоурах из профильной трубы
от 115 000 р. о̶т̶ ̶1̶2̶5̶ ̶0̶0̶0̶ ̶р̶.
Открытым называют тот тип при, котором каркас остается видимым.
Открытый тип лестницы на одном косоуре (монокосоур)
от 120 000 р. о̶т̶ ̶1̶3̶0̶ ̶0̶0̶0̶ ̶р̶.
Лестница, в которой косоур (направляющая) установлен по центру марша.
Открытый тип лестницы на косоурах из листа
от 110 000 р. о̶т̶ ̶1̶2̶0̶ ̶0̶0̶0̶ ̶р̶.
Лестницы открытого типа, в которых косоуры (направляющие) выполнены из стального листа металла.
Винтовые лестницы
от 120 000 р. о̶т̶ ̶1̶5̶0̶ ̶0̶0̶0̶ ̶р̶.
Винтовые лестницы - это лестницы, состоящие из одинаковых забежных ступеней. Названы так благодаря своему внешнему сходству с винтом.
Входные и уличные лестницы
от 25 000 р. о̶т̶ ̶3̶0̶ ̶0̶0̶0̶ ̶р̶.
Входная лестница – это лестница, которая установливается при входе в здание.
Пожарные лестницы
от 90 000 р. о̶т̶ ̶1̶0̶0̶ ̶0̶0̶0̶ ̶р̶.
Пожарные лестницы служат для обеспечения возможности пожарной бригаде добраться до очага возгорания, а также для быстрой эвакуации людей, находящихся в строении.
Консольные лестницы
от 130 000 р. о̶т̶ ̶1̶5̶0̶ ̶0̶0̶0̶ ̶р̶.
Консольные лестницы — пожалуй, самые эффектные из всех существующих. Они парят в воздухе, и выглядят привлекательно в любом стиле интерьера.
Прочие
от 150 000 р. о̶т̶ ̶2̶0̶0̶ ̶0̶0̶0̶ ̶р̶.
Изготовим лестницу по Вашим фотографиям или дизайн-проекту.
О НАС
Всем известна фраза «кадры решают все», именно они двигают нашу жизнь вперед. Мы считаем, что это абсолютная истина, поэтому в нашей компании работают специалисты с высшим техническим образованием, проходившие обучение в самых престижных ВУЗах страны.
Мы не начинали с нуля. У каждого из нас был большой опыт за плечами в своей сфере деятельности: кто-то умел правильно выполнять расчеты и создавать чертежи, кто-то отлично знал технологию сварки металлов, а у кого-то просто золотые руки. Распределив задачи между собой, мы создали отличную и качественную компанию по изготовлению лестниц!
НАШИ РАБОТЫ
Лестница со ступенями из дубаЛестница закрытого типа на металлическом каркасе со ступенями из натурального дуба и поручнями из нержавейки
"Качество — это когда всё делаешь правильно, даже если никто не смотрит".
- Генри Форд -
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Офис
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143966, Россия, Московская обл., Реутов, 2-й км МКАД.
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Телефон
8 (495)-532-64-23
Время работы
Пн-пт с 10:00 до 20.00,
сб-вскр с 12:00 до 18:00
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